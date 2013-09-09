Прогнозируемые затраты на Олимпиаду-2020 в Токио составляют 7,5 млрд долл.

16:13, 09 сентября 2013
Финансы
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Летние Олимпийские игры 2020 года, которые пройдут в Токио, могут обойтись Японии примерно в 756 млрд иен (около 7,5 млрд долларов). Об этом корреспонденту ИТАР-ТАСС сообщили в администрации японской столицы.

В настоящее время столичная мэрия рассчитывает затраты на Олимпиаду-2020, исходя из двух основных позиций. Непосредственно бюджет организационного комитета, который будет заниматься проведением игр, составляет около 301 млрд иен (около 3 млрд долларов). Затраты на строительство необходимой инфраструктуры и ремонтные работы на уже имеющихся спортивных сооружениях составят примерно 455 млрд иен (4,5 млрд долларов) - финансовое бремя, которое в основном ляжет на столичные власти и представителей токийского бизнеса.

В администрации столичной префектуры также сообщили, что проведение в Токио летней Олимпиады 2020 даст Японии совокупный экономический эффект в размере примерно 3 трлн иен - около 30 млрд долларов. По подсчетам местных специалистов, наибольшие выгоды получат строительная, ресторанная, гостиничная и рекламная отрасли бизнеса, а также производители и продавцы спорттоваров и другой продукции, связанной с Олимпиадой. Чуть больше половины от общего дохода в 30 млрд долларов будет приходиться на долю предпринимателей и жителей самого Токио.

Ожидается, что подготовка и проведение Олимпиады-2020 дадут дополнительные рабочие места примерно для 152 тысяч человек по всей Японии. По мнению представителей бизнеса, это станет дополнительным фактором выхода страны из экономической депрессии, продолжавшейся почти два десятилетия.

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