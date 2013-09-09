Всемирная торговая организация (ВТО) понизила прогнозы роста мировой торговли в этом году до 2,5% вместо ранее планировавшихся 3,3%. Об этом заявил сегодня в Женеве на пресс-конференции генеральный директор ВТО Роберту Азеведу, передает ИТАР-ТАСС.

"На 2013 год изначальный прогноз, распространенный в апреле этого года, составлял 3,3% роста объемов мировой торговли. Сейчас он пересмотрен до 2,5%", - сказал он. "На 2014 год изначальный прогноз равнялся 5%. Мы пересматриваем его до 4,5%", - сообщил Азеведу, для которого сегодняшняя пресс-конференция стала первой с момента вступления в должность 1 сентября этого года.

По его словам, основной причиной снижения прогнозов стали более слабые экономические показатели стран, входящих в Европейский Союз (ЕС). "Изначально ожидалось более быстрое восстановление темпов экономического роста в ЕС. Ожидалось, что экономика ЕС начнет набирать обороты во втором квартале, а за ним последует рост объемов торговли, но, судя по всему, во втором квартале (экономика ЕС) достигла нижнего предела перед фазой оживления, и процесс восстановления в ЕС стал заметен только в третьем квартале. И этот разрыв стал причиной пересмотра прогноза в сторону понижения", - пояснил генеральный директор ВТО, отметив, что это относится как к текущему, так и к 2014 году.

Официально прогноз будет пересмотрен 19 сентября этого года, когда ВТО распространит соответствующий доклад.