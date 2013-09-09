S&P пересмотрит рейтин Nokia в сторону повышения

Международное рейтинговое агентство S&P поместило в список на пересмотр в сторону повышения долгосрочные корпоративные кредитные рейтинги "В+" финской корпорации Nokia и ее "дочки" Nokia Solutions and Networks, сообщает ПРАЙМ со ссылкой на пресс-релиз агентства.

Краткосрочный рейтинг Nokia "В" был подтвержден. Рейтинговые действия последовали за объявлением о сделке с Microsoft по продаже подразделения Devices & Services за 3,79 миллиарда евро. "Мы можем повысить долгосрочный рейтинг Nokia после того, как оценим стратегические планы компании, которые будут разработаны в течение ближайших месяцев", - отмечают аналитики S&P.

После закрытия сделки агентство может улучшить оценку профиля по финансовым рискам производителя, которые сейчас считаются "агрессивными". Предполагается, что компания улучшит структуру капитала и способность получать операционную прибыль. Кроме того, в зависимости от дальнейшей стратегии Nokia оценка профиля по бизнес-рискам может быть улучшена. В настоящее время профиль "слабый".

Решение по рейтингам финской корпорации может быть принято в течение следующих нескольких месяцев. "Возможно повышение рейтингов на одну ступень в связи с существенным улучшением структуры капитала", - говорится в сообщении.

Ранее долгосрочный рейтинг дефолта эмитента финской Nokia "ВВ-" поместило в список на повышение международное рейтинговое агентство Fitch.