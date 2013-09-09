Объем Фонда гарантирования вкладов физлиц вырос до 6,34 млрд грн

Объем финансовых ресурсов Фонда гарантирования вкладов физических лиц в августе 2013 года по сравнению с июлем вырос на 0,65%, или 41 млн грн, - до 6,340 млрд грн. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба фонда.

Согласно сообщению, с начала года объем ресурсов фонда вырос на 4,07%, или 248 млн грн, с 2000 года - более чем в 125 раз.

Также фонд сообщил, что с 2000 года доля вкладов физлиц в обязательствах банков выросла до 40% по состоянию на 1 августа с 22%, что свидетельствует о важном значении вкладов физлиц в формировании ресурсной базы банков.

Как сообщал УНИАН, объем финансовых ресурсов Фонда гарантирования вкладов физических лиц в июле 2013 года вырос на 15,5%, или 845,5 млн грн, по сравнению с июнем и составил 6,299 млрд грн. На 1 августа участниками фонда являлись 175 банков.

Со второго квартала 2013 года фонд ввел дифференцированные регулярные взносы для банков, и по новой методике размер взноса банка в фонд зависит от средневзвешенной процентной ставки банка по вкладам, доли вкладов физических лиц в пассивах банка и соотношения валютных и гривневых вкладов в депозитном портфеле.

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц и выведения неплатежеспособных банков с рынка. С октября 2012 года размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 200 тыс. грн.