Валютный налог приведет к окончательной тенизации рынка – эксперты

Введение налога на наличные валютообменные операции физических лиц приведет к окончательной тенизации валютного рынка и будет иметь негативные последствия для экономики страны.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ассоциации «Украинский кредитно-банковский союз» (УКБС).

По мнению экспертов УКБС, наполнение бюджета за счет налогообложения операций населения с наличной валютой пенсионным сбором неэффективно и деструктивно. Так, практика взимания сбора в Пенсионный фонд с операций купли-продажи валюты показывает, что установленный в 1998 пенсионный сбор в размере 5% от суммы операции купли-продажи валюты, в последующие годы уменьшился до 1%, а в начале 2012 года был отменен.

Эксперты УКБС считают, что повторное введение налога на валютообменные операции усложнит возврат физлицами валютных займов и будет иметь негативные социальные последствия, учитывая существенный объем валютных кредитов в портфелях банков, и приведет к ухудшению качества банковских активов, в частности, за счет роста доли просроченной задолженности в их кредитных портфелях.

Как сообщал УНИАН, Министерство доходов и сборов Украины намерено к сентябрю подготовить пакет законопроектов по наиболее актуальным вопросам системы налогообложения, в том числе налогообложения покупки-продажи валюты, сокращения ставок единого налога, а также введения обязательного декларирования доходов граждан.