Активы банков Украины выросли до 1,214 трлн грн

Активы банков Украины в августе 2013 года по сравнению с прошлым месяцем выросли на 0,49% - до 1,214 трлн грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно сообщению, с начала года рост активов банковской системы составил 7,17%. Общие активы банков в августе по сравнению с прошлым месяцем выросли на 0,52% - до 1,351 трлн грн, с начала года рост составил 6,14%.

В структуре общих активов кредитные операции составляют 62,5%, вложения в ценные бумаги - 9,7%, корреспондентские счета в других банках - 6,9%, дебиторская задолженность - 5,8%, наличные средства и средства в Нацбанке — 5,1%, начисленные доходы к получению - 4,2%, основные средства и нематериальные активы - 4,1%.

Обязательства банков в августе выросли на 0,58% - до 1,035 трлн грн, в том числе средства физлиц составили 416,2 млрд грн, или 40,2%, средства субъектов хозяйствования - 215,1 млрд грн, или 20,8%, межбанковские кредиты и депозиты — 104,1 млрд грн, или 10,1%. Капитал банков в августе вырос на 0,5% - до 179,3 млрд грн и составил 14,8% пассивов банков. Оплаченный зарегистрированный уставный капитал банков увеличился на 0,39% и на 1 сентября составил 179,3 млрд грн.

По состоянию на 1 сентября 2013 года лицензию Национального банка на осуществление банковских операций имели 178 банков Украины, один из которых имел лицензию санационного банка.

Как сообщал УНИАН, активы банков Украины в июле 2013 года по сравнению с прошлым месяцем выросли на 1% (с начала года - на 7,2%) - до 1,208 трлн грн. Общие активы банков за этот период выросли на 0,8% (с начала года - на 5%) - до 1,344 трлн грн.

В 2012 году активы банков выросли на 6,4% по сравнению с 2011 годом - до 1,127 трлн грн, общие активы - на 4,5%, до 1,268 трлн грн.