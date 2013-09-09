Монетарная база в Украине выросла на 1,7%, денежная масса – на 0,6%

Монетарная база в Украине в августе 2013 года по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 1,7%, денежная масса – на 0,6%.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

«Объем монетарной базы за август вырос на 1,7% (с начала года – на 11,1%) – до 283,7 млрд грн. Денежная масса за этот период выросла на 0,6% (с начала года – на 10,7%) – до 856,3 млрд грн», – говорится в сообщении НБУ.

Также сообщается, что объем рефинансирования коммерческих банков Нацбанком в августе составил 6,3 млрд грн (с начала года – 26,3 млрд грн). Средневзвешенная процентная ставка по этим операциям составила 6,94% годовых (с начала года – 7,47%). При этом объем мобилизационных операций составил 19,8 млрд грн, а средневзвешенная процентная ставка – 1,58% (с начала года – 120,4 млрд грн и 2,10% соответственно).

По информации НБУ, общий объем остатков банковских депозитов в августе вырос на 0,7% (с начала года – на 10,6%) – до 628,2 млрд грн за счет прироста остатков средств в национальной валюте на 1,3% (с начала года – на 19,3%) при одновременном снижении остатков в иностранной валюте на 0,2% (с начала года – на 0,6%). Средства на депозитных счетах физлиц в августе выросли на 1% (с начала года – на 14,5%) – до 418,7 млрд грн. Остатки депозитов юридических лиц за этот период практически не изменились (с начала года рост составил 3,7%) и составили 209,5 млрд грн.

Также сообщается, что в августе общий объем остатков по кредитам вырос на 1,2% (с начала года – на 4,5%) – до 845,9 млрд грн исключительно за счет прироста остатков по кредитам в национальной валюте – на 1,9% (с начала года – на 5,7%), в то время как остатки по кредитам в иностранной валюте снизились на 0,1% (с начала года рост составил 2,4%). Остатки по кредитам, предоставленным юридическим лицам, за месяц выросли на 1,1% (с начала года – на 5%) – до 657,8 млрд грн. Остатки по кредитам, предоставленным физическим лицам, в августе выросли на 1,2% (с начала года — на 2,7%) – до 188,1 млрд грн.

Объем наличности вне банков в августе вырос на 0,4% (с начала года — на 10,8%) – до 225,2 млрд грн. Уровень корсчетов банков за месяц вырос на 3,5% (с начала года — на 8,5%) – до 26,8 млрд грн. Объем обязательных резервов, сформированных банками по состоянию на 1 сентября 2013 года, согласно установленным нормативам, составил 24,7 млрд грн, из них на отдельный счет в Нацбанке было перечислено 7,4 млрд грн. Средства правительства в национальной валюте на счетах в НБУ за месяц выросли на 1,7% (с начала года – в 8,3 раза) – до 4 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, объем монетарной базы за июль увеличился на 1,1% (с начала года – на 9,2%) – до 278,9 млрд грн, денежная масса за этот период выросла на 1,7% (с начала года – на 10%) – до 850,3 млрд грн.

Общий объем остатков банковских депозитов в июле вырос на 1,5% (с начала года – на 9,8%) – до 623,5 млрд грн, общий объем остатков по кредитам вырос на 0,5% (с начала года – на 3,3%) – до 836,3 млрд грн.

Объем наличности вне банков в июле вырос на 2% (с начала года — на 10,4%) – до 224,4 млрд грн, уровень корсчетов банков за месяц снизился на 0,4% (с начала года — вырос на 4,9%) – до 25,9 млрд грн.

Согласно Основным принципам денежно-кредитной политики на 2013 год, рост монетарной базы в Украине в 2013 году ожидается на уровне 6-8%.

Монетарная база в Украине в 2012 году выросла на 6,4% – до 255,3 млрд грн, денежная масса – на 12,5%, до 771,3 млрд грн.

В 2011 году денежная масса в Украине увеличилась на 14,2% – до 682,7 млрд грн, монетарная база – на 6,3%, до 239,9 млрд грн.