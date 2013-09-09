Экономисты повысили прогноз по росту ВВП Бразилии

Экономисты повысили прогноз по экономическому росту Бразилии на 2013 год на фоне данных о росте экономики ведущей страны Латинской Америки за II квартал этого года, сообщают Вести.ru.

Соотношение долга Бразилии к ВВП страны увеличится до 35%.

100 экономистов, участвующих в опросе, пересмотрели прогноз по росту ВВП Бразилии в этом году в положительную сторону до 2,35% с 2,32%.

Экономика Бразилии во II квартале текущего года выросла на 1,5% по сравнению с предыдущим кварталом.

При этом в годовом выражении ВВП страны увеличился на 3,3%. Результат оказался гораздо лучше ожиданий экспертов.

Инфляция, по их мнению, составит в этом году 5,82% (ранее ожидалось 5,83%), а по итогам 2014 г. потребительские цены вырастут на 5,85% (ранее ожидалось 5,84%).

В то же время экономисты повысили прогноз процентной ставки Selic до 9,75% в этом году (ранее ожидалось 9,5%), прогноз на следующий год не изменился: в конце 2014 г. ставка будет на уровне 9,75%. В настоящее время ставка Selic держится на уровне 9%.

Опрошенные экономисты ожидают, что соотношение долга Бразилии к ВВП страны увеличится до 35%.

Прогноз по положительному сальдо торгового баланса в этом году понижен до 2,5 млрд долл. с 3 млрд долл., однако прогноз по дефициту текущих операций был повышен до 78 млрд с 77 млрд долл.

По данным опроса, стоимость доллара к бразильскому реалу достигнет 2,36.