В сентябре ожидается незначительное повышение валютных резервов Нацбанка

В сентябре текущего года ожидается незначительное повышение золотовалютных резервов Национального банка Украины после их падения четыре месяца подряд – за счет поступлений заемных средств на сумму 750 млн долл.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал руководитель аналитического подразделения группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Александр Вальчишен.

По оценкам эксперта, снижение золотовалютных резервов Нацбанка в августе обусловлено выплатами по внешним долгам Министерства финансов и Нацбанка, которые не были рефинансированы за счет привлечения новых внешних долгов, что и привело к формированию отрицательного результата за месяц.

“В сентябре ожидается незначительное повышение валютных резервов за счет поступлений кредита на сумму 750 млн долл.”, - прогнозирует Вальчишен.

Как сообщал УНИАН, Украина привлечет внешний заем в размере не более 750 млн долл. на срок до двух лет по ставке доходности 6,5% годовых с ежеквартальной выплатой процентов и единоразовой комиссией 3,02% основной суммы займа, согласно постановлению Кабинета министров Украины от 21 августа 2013 года №592. Опрошенные УНИАН эксперты в конце августа текущего года оценили такие условия привлечения приемлемыми для правительства по стоимости фондирования.

Золотовалютные резервы Национального банка Украины в августе снизились на 4,7%, или на 1,068 млрд долл., и на 1 сентября составили 21,652 млрд долл. С начала 2013 года золотовалютные резервы НБУ снизились на 11,8%, или на 2,894 млрд долл.

По информации Нацбанка, на изменение размера золотовалютных резервов повлияли выплаты по облигациям государственного займа на сумму 392 млн долл. и погашение транша кредита МВФ в размере 961 млн долл., которые частично были компенсированы поступлениями от продажи государственных ценных бумаг на сумму 226 млн долл.

В декабре 2012 года резервы сократились на 3,3% - до 24,546 млрд долл., в целом за 2012 год - на 22,8%, или на 7,248 млрд долл. (с 31,795 млрд долл.).