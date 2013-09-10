Украина не променяет евроинтеграцию на Таможенный союз - Вилкул

Варшава. Украинская власть не планирует отказываться от европейской интеграции ради более тесного сотрудничества с созданным Российской Федерацией Таможенным союзом.

Об этом сказал вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул в опубликованном сегодня интервью изданию Gazeta Wyborcza.

"Стратегической целью, на которую ничто не повлияет, является подписание Соглашения об ассоциации (с Евросоюзом) в Вильнюсе. Этого хочет большинство украинцев, есть консенсус всех политических сил, поддержка Президента Виктора Януковича", - отметил он.

По словам вице-премьера, Верховная Рада Украины уже приняла ряд необходимых для подписания этого документа законов. При этом Вилкул отметил, что остальные законы страна успеет принять до саммита "Восточного партнерства" в ноябре.

Также Вилкул сказал, что украинская власть против отдельного подписания договора о свободной торговле без Соглашения об ассоциации, хотя такую возможность обсуждают некоторые эксперты.

"Это неделимые документы, и они должны быть подписаны вместе, потому что нельзя отделить политическое и экономическое сближение", - заявил он.

Вице-премьер отметил, что Евросоюз хочет ближе сотрудничать с Украиной, выразив мнение, что украинцы могут помочь преодолеть кризис в Европе.

Вилкул также сказал, что в короткой перспективе либерализация торговли с Евросоюзом, которая предусмотрена договором о создании зоны свободной торговли, позволит увеличить товарооборот с ЕС на 2-3% и увеличить украинский ВВП на 0,5-0,7%.

"Мы не боимся конкуренции, потому что она положительно повлияет на нашу экономику. Мы также производим товары, которые будут конкурентоспособными на европейских рынках", - сказал он.

В то же время представитель украинского правительства не стал комментировать "дело Тимошенко", отметив, что им должны заниматься специальные представители Европарламента Александр Квасневский и Пэт Кокс. Вилкул лишь отметил, что это дело должно быть решено в рамках правового поля.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что подписание Соглашения об ассоциации Украины с ЕС закроет для украинцев путь в Таможенный союз.