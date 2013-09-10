Инфляция в Беларуси с начала года составила 8,2%

Минск. В Беларуси индекс потребительских цен на товары и услуги (инфляция) в августе 2013 года по сравнению с июлем 2013 года вырос на 0,1%, с декабрем 2012 года – на 8,2%.

Об этом сообщает Национальный статистический комитет Беларуси.

Так, согласно данным Белстата, цены на продовольственные товары в августе 2013 года по сравнению с июлем снизились на 0,6%, с декабрем 2012 года – выросли на 6,8%.

«Больше всего в августе по сравнению с предыдущим месяцем подорожали мука пшеничная – на 3,3%, яйца – на 2,3%, хлеб – на 2%, рыбные консервы и табачные изделия – на 1,4%, масло растительное – на 1,2%. В то же время наблюдалось падение цен на овощи – на 20%, картофель – на 28,1%, фрукты – на 5,7%, чай – на 1%, мясо – на 0,2%», - отмечают в Белстате.

При этом цены на непродовольственные товары в августе по сравнению с июлем увеличились на 0,6%, с декабрем 2012 года – на 3,5%. Значительнее всего в августе подорожали велосипеды и мотоциклы – на 1,5%, обувь – на 1,4%. Цены на часы снизились на 0,01%. Справка УНИАН. Инфляция в Беларуси в январе 2013 года составила 3%, в феврале - 1,2%, в марте - 1,1%, в апреле - 0,5%, в мае - 0,7%, в июне - 0,3%, в июле - 1%.

Согласно прогнозу белорусского правительства, инфляция в 2013 году должна составить не более 12%.

По итогам 2012 года инфляция в Беларуси составила 21,8%.

Читайте также: Как Лукашенко отбил атаку российских олигархов