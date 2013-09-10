Эксперты скептически оценивают возможность госгарантий для частного бизнеса

Эксперты скептически оценивают положения законопроекта об обеспечении государственными гарантиями инвестиционных проектов частного бизнеса.

Об этом эксперты заявили Deutsche Welle, комментируя проект закона народного депутата от Партии регионов Анатолия Кинаха, который предлагает обеспечивать государственными гарантиями инвестиционные проекты не только государства, но и частного бизнеса.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, это поможет фирмам получать кредиты, что, в свою очередь, будет "способствовать развитию экономики Украины, в том числе ориентированных на экспорт и энергосберегающих проектов".

В Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР) к такой инициативе украинских депутатов отнеслись скептически.

"Мы активно идем по пути отказа от госгарантий для кредитования. Это важно, поскольку тогда субъекты ведения хозяйства учатся правильно хозяйничать, что приводит к большей финансовой дисциплине", - заметил ведущий советник ЕБРР Антон Усов.

Начиная с 2004 года, добавил эксперт, ЕБРР не предоставляет кредиты украинским муниципалитетам под госгарантии, поскольку это "большая нагрузка на госбюджет".

Усов отметил, что государственное гарантирование оправдано лишь под крупные долгосрочные инфраструктурные проекты, которые принесут пользу обществу.

Невзирая на то, что предоставлять госгарантии депутаты предлагают на конкурсной основе, председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин считает, что законопроект является "простой коррупционной схемой", которой активно будут пользоваться правительственные чиновники и приближенные к президенту компании.

"Эти конкурсы будут выигрывать компании, где есть оффшорные владельцы", - заметил Шабунин.

Кроме того, подчеркнул эксперт, деньги, зарезервированные под госгарантии, нельзя будет потратить на общественные потребности.

Как сообщал УНИАН, законопроект о внесении изменений в статью 199 Хозяйственного кодекса Украины (относительно государственных гарантий) зарегистрирован в парламенте 6 сентября (№3209).

Законопроект устанавливает, что госгарантией в установленном порядке могут быть обеспечены обязательства субъектов ведения хозяйства - резидентов, тогда как действующая редакция Хозяйственного кодекса предусматривает такое право лишь для предприятий государственного сектора экономики.

Согласно пояснительной записке, изменения вызваны необходимостью уравнивания в правах субъектов хозяйственной деятельности разных форм собственности в части предоставления госгарантий.

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