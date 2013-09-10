ГОССТАТ УХУДШИЛ ПОКАЗАТЕЛЬ СПАДА ВВП ВО ВТОРОМ КВАРТАЛЕ

Валовой внутренний продукт (ВВП) Украины во втором квартале 2013 года по сравнению со вторым кварталом 2012 года снизился на 1,3% (в постоянных ценах 2007 года).

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины на официальном сайте.

Таким образом, Госстат ухудшил ранее обнародованный показатель спада ВВП в годовом выражении по итогам второго квартала 2013 года в 1,1% на 0,2 п.п.

Также Госстат ухудшил ранее обнародованный показатель спада ВВП по сравнению с первым кварталом 2013 года и с учетом сезонного фактора на 0,1 п.п. - до 0,5% с 0,4%.

Номинальный ВВП Украины по итогам второго квартала 2013 года составил 351,896 млрд грн.

Справка УНИАН. ВВП Украины в первом квартале 2013 года, по сравнению с первым кварталом 2012 года (в постоянных ценах 2007 года), снизился на 1,1%, при этом по сравнению с четвертым кварталом 2012 года с учетом сезонного фактора зафиксирован рост ВВП на 0,6%.

Госстат подтвердил показатель роста реального ВВП в 2012 году, обнародованный в январе этого года, на уровне 0,2%, до 1408,9 млрд грн (за 2011 год ВВП составил 1316,6 млрд грн). Спад валового внутреннего продукта Украины в 4-м квартале 2012 года составил 2,5%.

По данным Госстата, Украина демонстрирует худшие показатели роста ВВП и промышленного производства по итогам первого квартала 2013 г. среди всех стран СНГ, оставаясь при этом страной с наименьшим показателем инфляции.

Согласно правительственным прогнозам, рост ВВП по итогам 2013 года составит 2,5-3,4%. Вместе с тем, прогноз роста ВВП по версии МВФ составляет 0%.

В начале мая ЕБРР спрогнозировал незначительное замедление (-0,5%) роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2013 году.

В апреле текущего года Всемирный банк (ВБ) пересмотрел в сторону ухудшения прогноз роста ВВП в текущем году до 1% с 3,5% (номинальный ВВП на конец года - 1,551 трлн грн).

Международная аудиторская компания EY (ранее - «Эрнст энд Янг») второй раз с начала года снизила прогноз роста ВВП Украины в 2013 году до 0,3% с прогнозируемых ранее 2,4%.

В свою очередь в Европейской Бизнес Ассоциации ожидают, что рост ВВП по итогам года не превысит нулевой отметки, а дефицит бюджета по итогам года составит свыше 5% ВВП при дефиците текущего счета платежного баланса свыше 8%.

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