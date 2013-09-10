Данные по ВВП Италии пересмотрены в сторону понижения

Данные по снижению экономики Италии во втором квартале пересмотрены в сторону понижения.

Судя по всему, внутренний спрос остается слишком слабым, чтобы этот фактор мог быть компенсирован за счет роста экспорта.

ВВП Италии во втором квартале упал на 0,3% в квартальном выражении, тогда как первоначальная оценка предполагала снижение на 0,2%.

Экономисты, опрошенные Bloomberg, ожидали сохранение оценки на прежнем уровне, сообщают Вести Экономика.

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