Данные по ВВП Италии пересмотрены в сторону понижения
14:11, 10 сентября 2013Финансы
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Данные по снижению экономики Италии во втором квартале пересмотрены в сторону понижения.
Судя по всему, внутренний спрос остается слишком слабым, чтобы этот фактор мог быть компенсирован за счет роста экспорта.
ВВП Италии во втором квартале упал на 0,3% в квартальном выражении, тогда как первоначальная оценка предполагала снижение на 0,2%.
Экономисты, опрошенные Bloomberg, ожидали сохранение оценки на прежнем уровне, сообщают Вести Экономика.
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