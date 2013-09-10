Советник Януковича встретился с главой ВТО

Советник Президента Украины – руководитель Главного управления по вопросам международных отношений, представитель Украины во Всемирной торговой организации Андрей Гончарук обсудил с генеральным директором ВТО Роберто Азеведо актуальные вопросы сотрудничества Украины в рамках организации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президент Украина, их встреча состоялась в рамках рабочего визита Гончарука в Швейцарскую Конфедерацию.

Также обсуждались состояние и перспективы развития ВТО, пути усовершенствования системы многосторонней торговли, отмечается в сообщении.

Кроме того, представитель Украины в ВТО провел встречи с главой Представительства Европейского Союза при ВТО Ангелосом Пангратисом и главой Представительства Японии при ООН и других международных организациях в Женеве Йоичи Отабе.

В ходе разговора с Пангратисом состоялся обмен мнениями по широкому спектру вопросов торговой политики Украины и Европейского Союза, аспектов взаимодействия в рамках ВТО, в частности, в контексте подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации.

Гончарук также проинформировал собеседника о реализации системных внутренних реформ в Украине и инициативах Президента Украины, направленных на дальнейшее сближение Украины с ЕС.

Во время переговоров с японским коллегой обсуждались актуальные вопросы украинско-японского сотрудничества в рамках ВТО. Отдельное внимание также было уделено разъяснению позиции Украины относительно мер, принятых украинской стороной с целью защиты внутреннего рынка, сообщили в пресс-службе.

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