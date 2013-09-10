Власти Японии подозревают сотрудников Deutsche Bank в коррупции

Сотрудников Deutsche Bank AG заподозрили в оказании незаконных услуг по организации досуга служащих японского пенсионного фонда. Как сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники, расследование этой информации с мая 2013 года ведет японская Комиссия по надзору за ценными бумагами и биржевой торговлей.

Под подозрение попали сотрудники токийского подразделения германского банка — Deutsche Securities Inc., которые затратили чрезмерные суммы денег на развлечение ряда коллег в Японии. Поскольку сотрудники пенсионного фонда считаются госслужащими, в силу вступило антикоррупционное законодательство, подразумевающее усиленные проверки. На что именно были затрачены деньги и кого развлекали сотрудники банка, не уточняется, передают «Ведомости».

Deutsche Bank начал внутреннюю проверку этой информации еще до начала расследования японского регулятора. По словам собеседников Reuters, банк перестал работать с такими пенсионными фондами напрямую. Официально в банке от комментариев отказались.