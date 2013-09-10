Банк Англии подумывает перейти на пластиковые деньги

Банк Англии рассматривает возможность внедрения пластиковых банкнот вместо бумажных денег, сообщает Financial Times. По данным источников издания, информация о планах регулятора появилась во вторник, подробности будут обнародованы ЦБ позже, в течение дня, передает Прайм.

Банкноты из полимеров используются многими центробанками, подчеркивает издание. В их числе - Банк Канады, экс-председатель которого, Марк Карни, в настоящий момент возглавляет британский ЦБ.

В июле 2013 года, отвечая на вопрос о планах Банка Англии по отказу от хлопково-льняных денег в пользу пластика, Карни сообщил, что решения по этому вопросу пока нет. По его словам, прежде внедрить полимерные банкноты, Регулятор проведет общественные консультации.

Несмотря на то, что производство пластиковых банкнот более затратно, они экологичны и долговечны, кроме того, их сложнее подделать, подчеркивает Financial Times.

Первым Центробанком, выпустившим полимерные банкноты, стал Резервный банк Австралии в 1988 году.