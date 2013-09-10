Банк "Даниэль" будет переименован в "Аурус Банк"

Акционеры банка «Даниэль» приняли решение о смене названия банка на “Аурус Банк”, сообщается на официальном сайте банка.

Соответствующее решение было принято на общем собрании 7 сентября.

Также сообщается, что по решению акционеров центральный офис банка переедет с ул. Саксаганского на ул. Московская.

Справка УНИАН. Банк «Даниэль» (Киев) работает на рынке Украины с 2003 года и входит в группу небольших финансовых учреждений.

На 1 января 2013 года активы банка составляли 1,191 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 523,1 млн грн, обязательства - 1,027 млрд грн, средства клиентов - 645,4 млн грн, собственный капитал - 164,799 млн грн, уставный капитал - 120,41 млн грн.

В первом квартале 2013 года банк получил прибыль в размере 319 тыс. грн.

Согласно информации на официальном сайте банка, на 11 февраля 2013 года никто из его акционеров не владел существенным пакетом акций (более 10%).

В начале 2013 года компания «Приоритет Украина» увеличила свою долю в капитале банка с 5,4590% до 10,0701%, при этом доля компании «Сенико» выросла с 3,4710% до 10,0701%.