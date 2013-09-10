На межбанке гривня понизились к доллару до 8,1715/8,1750 грн/долл.

Во вторник, 10 сентября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару понизились до 8,1715/8,1750 грн/долл. с 8,1710/8,1745 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов повысились до 10,8105/10,8210 грн/евро с 10,8230/10,8335 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни повысились до 0,2467/0,2472 грн/рубль с 0,2468/0,2473 грн/рубль на 12:00. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 33,0685 (-0,1265).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в достаточно узком диапазоне – 1,3230/1,3275.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 9 сентября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 8,1705/8,1745 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 10,7755/10,7870 грн/евро, по отношению к российскому рублю - 0,2453/0,2458 грн/рубль.