Рост ВВП по итогам года будет ниже планового показателя - Минэкономразвития

Министерство экономического развития и торговли Украины прогнозирует позитивный рост ВВП по итогам года, однако, по прогнозам министерства, он окажется меньше планового показателя в 3,4%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый замминистра экономического развития и торговли Анатолий Максюта в ходе круглого стола в Киеве.

«Мы ожидаем, что во втором полугодии ситуация будет улучшаться. Собран большой урожай, что позитивно повлияет на рост экономики. Также позитивно повлияет низкая база сравнения пришлого года, и экономика выйдет на позитивный результат, но это результат будет меньше, чем те 3,4%, запланированные на этот год», - сказал чиновник.

Максюта также выразил мнение, что в Украине необходимо изменить отношение к планированию, делать акцент на среднесрочном планировании и принимать меры для того, чтобы запланированные показатели были достигнуты. А это, по словам чиновника, потребует активной позиции государства.

Как сообщал УНИАН, согласно Программе активизации экономики, которая рассматривается как ключевой документ социально-экономического развития страны, рост ВВП по итогам 2013-2014 года должен составить 2,5-3,4% ВВП.

Вместе с тем, Госстат ухудшил ранее обнародованный показатель спада ВВП в годовом выражении по итогам второго квартала 2013 года в 1,1% на 0,2 п.п. Также Госстат ухудшил ранее обнародованный показатель спада ВВП по сравнению с первым кварталом 2013 года и с учетом сезонного фактора на 0,1 п.п. - до 0,5% с 0,4%. Номинальный ВВП Украины по итогам второго квартала 2013 года составил 351,896 млрд грн.

По версии международных финансовых организаций, прогноз роста ВВП не превысит 1%. В частности, по версии Международного валютного фонда рост ВВП Украины составит 0%, по Всемирного банка – 1%, по версии международной аудиторской компании EY - 0,3%, ЕБА – 0% с дефицитом 5% ВВП и дефицитом счета платежного баланса свыше 8%.