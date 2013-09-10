Сбор налоговых поступлений в бюджет адекватен динамике макропоказателей - Миндоходов

Сбор налоговых и таможенных поступлений в государственный бюджет соответствует общему состоянию украинской экономики и динамике макропоказателей. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор департамента налогового и таможенного аудита Министерства доходов и сборов Украины Сергей Крухмалев на круглом столе в Киеве.

При этом он отметил, что некое снижение поступлений по итогам 8 месяцев года имело место, но оно связано с целым рядом объективных и субъективных причин. В их числе - напряжение торговых отношений с Россией, уменьшение объемов промышленного производства в бюджетообразующих отраслях, неблагоприятная внешняя конъюнктура и недостаточно оптимистичная динамика ВВП.

«Да, действительно, по итогам 8 месяцев доходы государственного бюджета несколько сократились, но не столь радикально, как утверждают эксперты. В целом, сбор налоговых и таможенных поступлений адекватен темпам экономической активности», - сказал Крухмалев.

При этом он обратил внимание, что задача Миндоходов сейчас обеспечить адекватное налоговое и таможенное сопровождение экономики за счет вывода экономики из тени. Этому будет способствовать контроль трансфертного ценообразования, борьба с контрабандой и пристальное внимание к рынку подакцизных товаров.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли Украины спрогнозировало, что рост ВВП по итогам года будет позитивным, но он окажется меньше планового показателя в 3,4%, оговоренного Программой активизации экономики, которая рассматривается как ключевой документ социально-экономического развития страны.

Вместе с тем, Госстат ухудшил ранее обнародованный показатель спада ВВП в годовом выражении по итогам второго квартала 2013 года в 1,1% на 0,2 п.п. Также Госстат ухудшил ранее обнародованный показатель спада ВВП по сравнению с первым кварталом 2013 года и с учетом сезонного фактора на 0,1 п.п. - до 0,5% с 0,4%. Номинальный ВВП Украины по итогам второго квартала 2013 года составил 351,896 млрд грн.

По версии международных финансовых организаций, прогноз роста ВВП по итогам года не превысит 1%. В частности, по версии Международного валютного фонда рост ВВП Украины составит 0%, по Всемирного банка – 1%, по версии международной аудиторской компании EY - 0,3%, ЕБА – 0% с дефицитом 5% ВВП и дефицитом счета платежного баланса свыше 8%.

По оперативным данным Государственного казначейства объем поступлений в бюджет по итогам 8 месяцев года составил порядка 217 млрд грн.