НАБУ: в июле сумма новых кредитов выросла почти на 6%

Рост кредитования предприятий реального сектора экономики свидетельствует о высоком уровне заинтересованности банков в сотрудничестве с ними, что очень важно для укрепления финансово-экономического положения страны.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Независимой ассоциации банков Украины, такого мнения придерживаются эксперты ассоциации.

По информации НАБУ, в июле 2013 года сумма новых кредитов, предоставленных банками предприятиям и населению, по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 5,9% - до 133,7 млрд грн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 16,7%.

Наибольший объем новых кредитов в июле получили компании торговли - 51%, или 60,1 млрд грн, и промышленности - 25%, или 29,8 млрд грн. Кредиты предприятиям строительной отрасли составили 3% от объема новых кредитов, или 3,1 млрд грн, а кредиты предприятиям сельского хозяйства - 4%, или 5,0 млрд грн. При этом по сравнению с предыдущим месяцем, финансирование компаний торговли и строительной отрасли выросло на 6,2 млрд грн и 0,3 млрд грн соответственно.

В структуре новых кредитов, предоставленных банками физическим лицам, по-прежнему, преобладают потребительские кредиты: их доля в сумме новых кредитов, предоставленных банками в течение июля, составляет 82%, а их объем по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 27%. Доля новых ипотечных кредитов все еще остается незначительной - 2,9% от новых кредитов, выданных в течение июля.

По словам экспертов НАБУ, рост объема новых кредитов является положительной тенденцией. Кредитование населения также является одним из приоритетных направлений для финансовых учреждений, но полноценному развитию ипотечного кредитования, среди прочего, мешает несовершенство механизма отчуждения залогового имущества.

Как сообщал УНИАН, в июле общий объем остатков по кредитам вырос на 0,5% (с начала года – на 3,3%) – до 836,3 млрд грн за счет прироста остатков по кредитам как в национальной валюте – на 0,4% (с начала года – на 3,8%), так и в иностранной валюте - на 0,6% (с начала года - на 2,5%). Остатки по кредитам, предоставленным юридическим лицам, за месяц выросли на 0,5% (с начала года – на 3,9%) – до 650,4 млрд грн. Остатки по кредитам, предоставленным физическим лицам, в июле выросли на 0,4% (с начала года – на 1,5%) – до 185,9 млрд грн.