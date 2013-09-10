Покупка валюты украинцами упала в 17 раз

Чистая покупка наличной валюты населением в августе 2013 года составила 136,2 млн долл., в то время как в июле текущего года чистая продажа составила 32,3 млн долл.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно сообщению, в августе объем операций с наличной иностранной валютой на межбанковском валютном рынке Украины составил 3,244 млрд долл. (в эквиваленте), в том числе банки купили у населения валюты на 1,554 млрд долл., продали - на 1,690 млрд долл.

По информации Нацбанка, по итогам января-августа текущего года чистая покупка валюты населением составила 262,3 млн долл. (в эквиваленте). В то же время, этот показатель в 17,1 раза ниже показателя чистой покупки населением валюты за аналогичный период прошлого года (4,483 млрд долл. в эквиваленте).

Также сообщается, что банковские вклады физлиц в валюте (в долларовом эквиваленте) в августе выросли на 121,4 млн долл. и по состоянию на 1 сентября 2013 года составили 22,778 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, чистая продажа наличной валюты населением в июле 2013 года составила 32,2 млн долл., что в 2,1 раза меньше, чем в июне текущего года (67,8 млн долл.). В январе-июле текущего года чистая покупка населением валюты составила 126,4 млн долл. (в эквиваленте), что в 29,7 раза меньше показателя чистой покупки по итогам января-июля прошлого года (3,760 млрд долл. в эквиваленте). банковские вклады физлиц в валюте (в долларовом эквиваленте) в июле выросли на 174,6 млн долл. и по состоянию на 1 августа 2013 года составили 22,655 млрд долл.