Украину ожидает рост бюджетной задолженности в случае пересмотра госбюджета

Пересмотр государственного бюджета на текущий год в настоящее время может привести к росту бюджетной задолженности, поэтому о возможном секвестре бюджета говорить можно с большой осторожностью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель министра экономического развития и торговли Анатолий Максюта в ходе круглого стола в Киеве.

«Что касается пересмотра бюджета, то, на мой взгляд, сегодня, в середине сентября, говорить о секвестре бюджета надо очень осторожно, поскольку уже проведены тендеры и заключены контракты, и сокращение расходов может привести к росту бюджетной задолженности. Поэтому это делать опасно, и надо делать это очень осторожно», - сказал чиновник.

По его словам, необходимо прежде всего усилить роль государства, чтобы оно влияло на приоритеты развития экономики. «Министерство экономического развития и торговли разработало концепцию участия государства, и если мы хотим обеспечить экономический рост, нужно, чтобы государство активно влияло на развитие реального сектора», - добавил Максюта.

Как сообщал УНИАН, в июле в Министерстве финансов Украины не исключали возможности предложить парламенту пересмотреть государственный бюджет по итогам 9 месяцев с соответствующими корректировками. Ранее Президент Украины Виктор Янукович призвал правительство и парламент пересмотреть в сторону увеличения государственный бюджет на 2013 год. «Завершается первое полугодие. Хотел бы, чтобы по первому полугодию мы рассмотрели бюджет на второе полугодие и внесли коррективы – желательно в сторону увеличения», - сказал глава государства.

Министр финансов Юрий Колобов также заявлял, что пересмотр бюджета возможен по итогам первого полугодия.

При этом доходы государственного бюджета Украины, по оперативным данным Госказначейства, в январе-августе 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократились на 3 млрд грн, или на 1,4%, - до 217,6 млрд грн.