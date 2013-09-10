Нацбанк в августе не продавал и не покупал валюту на межбанке

Национальный банк Украины в августе 2013 года не покупал валюту на межбанковском валютном рынке, а также четвертый месяц подряд не продавал валюту, сообщается на сайте Национального банка.

Согласно сообщению, в июле 2013 года объем операций с безналичной иностранной валютой на межбанковском валютном рынке Украины (покупка и продажа в долларовом эквиваленте) составил 52,081 млрд долл. (с учетом операций Госказначейства), при этом Нацбанк не продавал и не покупал валюту.

По информации регулятора, в январе-августе 2013 года объем чистых интервенций НБУ на межбанковском валютном рынке снизился в 4 раза - до 524,36 млн долл. по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года в 2,099 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк в июне 2013 года, второй месяц подряд, не продавал валюту на межбанковском валютном рынке. В январе-июне 2013 года объем чистых интервенций НБУ на межбанковском валютном рынке снизился в 2,5 раза - до 524,36 млн долл.

Золотовалютные резервы НБУ, по его предварительным данным, в июле снизились на 2,3%, или на 526 млн долл. - до 22,719 млрд долл., с начала года - на 7,4%, или на 1,827 млрд долл.