ВВП Италии во II квартале сократился на 0,3%

Данные по снижению экономики Италии во II квартале пересмотрены в сторону понижения. Судя по всему, внутренний спрос остается слишком слабым, чтобы этот фактор мог быть компенсирован за счет роста экспорта.

ВВП Италии во II квартале упал на 0,3% в квартальном выражении, тогда как первоначальная оценка предполагала снижение на 0,2%, сообщают Вести.ru.

Экономисты, опрошенные Bloomberg, ожидали сохранения оценки на прежнем уровне.

Рецессия в третьей по размеру экономике еврозоны длится уже два года. Но есть и позитивные моменты. По последним данным, безработица в июле упала до 12,1%, что на 0,1% ниже рекордного показателя, зафиксированного в мае этого года.