Инфляция по итогам года может составить 2,7% - эксперт

Инфляция в Украине в связи с повышением деловой активности, цен на жилищно-коммунальные и транспортные услуги, одежду и обувь, продукты питания будет расти и по итогам года может составить около 2,7%.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине, такой прогноз сделала эксперт центра Мария Сальникова.

По словам эксперта, в осенний период традиционно происходит рост цен на услуги ЖКХ, одежду и обувь, а также продукты питания. Повышение цен на мясо, рыбу и яйца в эти месяцы, скорее всего, будет умеренным и будет компенсироваться снижением цен на овощи и фрукты, а вот рост цен на молочную продукцию может стать одной из основных причин ускорения инфляции. В то же время, транспортные услуги могут подорожать в связи с постепенным повышением стоимости нефти на мировом рынке.

«Нестабильности экономикам развивающихся стран добавляет военно-политический конфликт в Сирии, а также ожидание изменения монетарной политики в США. В Украине это прежде всего отражается ростом девальвационных и инфляционных настроений в обществе», – отмечает Сальникова.

Как сообщал УНИАН, дефляция в Украине в августе 2013 года по сравнению с июлем составила 0,7%. В годовом выражении (против августа 2012 года) зафиксирована дефляция 0,4%, с начала 2013 года (август 2013 года к декабрю 2012 года) дефляция составила 0,6%.

Госбюджет Украины на 2013 год рассчитан исходя из прогнозных макроэкономических показателей годовой инфляции (декабрь к декабрю) в 4,8%, предельного дефицита госбюджета в 3,2% ВВП и темпов роста ВВП в 3,4%.

По прогнозам Международного валютного фонда, инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%. Всемирный банк в 2013 году ожидает инфляцию в Украине на уровне 9,5%.

Украина завершила 2012 год с дефляцией 0,2%. Снижение потребительских цен по итогам года было зафиксировано впервые с 2002 года.