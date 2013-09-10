Минфин привлек в госбюджет 815,8 млн грн и 25 млн долл.

Министерство финансов Украины во вторник, 10 сентября, привлекло в государственный бюджет 815,850 млн грн и 25,018 млн долл. на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, основная доля средств привлечена в результате размещения облигаций, номинированных в национальной валюте. Минфин привлек 797,151 млн грн, удовлетворив все три поданные заявки на приобретение 5-летних облигаций с доходностью 14,25%, а также 18,699 млн грн, удовлетворив обе поданные заявки на приобретение 7-летних облигаций с доходностью 14,30%. Инвесторы подали по одной заявке на приобретение однолетних и трехлетних облигаций в нацвалюте, которые были отклонены Минфином.

В результате размещения облигаций, номинированных в иностранной валюте (долларах США), Минфин привлек 25,018 млн грн, удовлетворив все четыре поданные заявки на приобретение 2-летних облигаций с доходностью 8,25%, при этом Минфин отклонил единственную поданную заявку на приобретение 3-летних облигаций в нацвалюте с номинальным объемом выпуска 55 млн долл. и номинальной доходностью 8,75%.

По информации Минфина, в результате проведенного размещения в госбюджет привлечено 1,016 млрд грн (по курсу Нацбанка), при этом размер госдолга находится в пределах, предусмотренных Бюджетным кодексом Украины и Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Как сообщал УНИАН, Минфин 3 сентября привлек в госбюджет 207,131 млн грн на аукционе по продаже ОВГЗ, в основном, за счет размещения 10-летних облигаций под 10% годовых, при этом разместить 15-летние облигации не удалось. В сентябре Минфин намерен провести еще два аукциона по продаже ОВГЗ - 17 и 24 сентября.

По состоянию на 9 сентября 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 236,351 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 138,745 млрд грн, в собственности банков - 79,075 млрд грн, нерезидентов - 4,279 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства по состоянию на 9 сентября, с начала года в госбюджет поступило 89,996 млрд грн от государственных заимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение госдолга за этот период составили 46,283 млрд грн, на обслуживание госдолга – 19,918 млрд грн.

В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года составляет 483 млрд грн (30-31% ВВП).