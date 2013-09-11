В Великобритании бумажные фунты заменят пластиковые банкноты из моющегося полимера

Пластиковые банкноты с прозрачным изображением Британии заменят традиционные бумажные фунты в 2016 году, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на The Guardian.

Согласно сообщению Банка Англии, купюры из моющегося полимера будут более яркими и прослужат в шесть раз дольше бумажных. Их размер будет меньше на 15%, но останется больше, чем купюры евро. Такие банкноты смогут пережить даже стирку в стиральной машине и температуру до 120 градусов. Также их будет сложнее подделать.

Производство подобных банкнот будет стоить примерно на 50% дороже, но регулятор считает, что это позволит сэкономить 100 миллионов фунтов стерлингов.

Жители Великобритании будут иметь возможность посмотреть и даже подержать в руках новые банкноты в процессе согласования нововведения. Президент Банка Англии Марк Карни примет окончательное решение уже в декабре.

Пластиковые купюры уже были введены в обращение в Австралии и Канаде, откуда родом сам Карни.