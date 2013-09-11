Кабмин сегодня рассмотрит проект госбюджета на 2014 год
Кабинет министров Украины намерен на своем заседании 11 сентября рассмотреть проект государственного бюджета на 2014 год.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом, открывая заседание правительства, заявил премьер-министр Николай Азаров.
Глава правительства не назвал основные расчетные макропоказатели проекта бюджета, но сообщил, что все расчеты должны быть сбалансированными, а сам проект бюджета - реалистичным.
Кроме того, Азаров обратил внимание министров на решение проблемы давления правоохранительных и контролирующих органов на бизнес, и призвал решить эту проблему, поскольку о ней постоянно говорят не только представители деловых кругов, но и Президент Украины Виктор Янукович.
«Сегодня правительство рассмотрит проект государственного бюджета на 2014 год. Таким образом, мы начинаем очень важный для государства этап бюджетного процесса, - сказал Азаров. - Не буду предварять дискуссию по параметрам этого сложного бюджета, скажу только, что основные параметры мы должны сбалансировать таким образом, чтобы обеспечить стабильность государственных финансов, экономическое развития и социальную защиту граждан».
Кроме того, глава правительства еще раз напомнил о необходимости создавать условия и стимулы большей свободы экономической деятельности в Украине.
«Именно поэтому при формировании Государственной программы активизации экономики на 2013-2014 год мы поставили задачу разработать изменения в законодательства, которые лишают сотрудников милиции полномочий составлять протоколы по нарушениям правил торговли на рынках. Такие изменения мы планируем утвердить и направить в парламент», - подчеркнул глава правительства.
Как сообщал УНИАН, проект государственного бюджета на 2014 год, согласно Бюджетному кодексу, должен быть утвержден в правительстве и направлен в парламент не позднее 15 сентября текущего года. В апреле Кабмин подал на рассмотрение парламента бюджетную резолюцию, основными параметрами которой был дефицит бюджета не более 3%, рост ВВП на уровне 3% и предельный размер государственного долга в объеме не более 31% ВВП.
3 сентября Президент Украины Виктор Янукович, выступая в Верховной Раде, призвал народных депутатов своевременно рассмотреть и принять проект бюджета на 2014 год с учетом всех выводов, сделанных в 2013 году.
4 сентября на заседании правительства премьер-министр Украины Николай Азаров поручил Министерству финансов и Министерству экономического развития и торговли своевременно подготовить реалистичный проект бюджета на 2014 год, ориентированный на поддержку национального производителя, выполнение социальных стандартов и импортозамещение.