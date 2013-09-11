Прибыль банка «Хрещатик» за январь-август составила 4,8 млн грн

Чистая прибыль банка «Хрещатик» за январь-август 2013 года составила 4,8 млн грн, сообщается на сайте банка.

Согласно сообщению, за указанный период с начала года активы банка выросли на 4% - до 8,426 млрд грн, ресурсная база банка, сформированная за счет средств корпоративных и частных клиентов, увеличилась почти на 424 млн грн, или 7,3%. Средства юридических лиц за этот период выросли на 15,8% - до 2,79 млрд грн, средства населения - на 1%, до 3,4 млрд грн. Балансовый капитал банка на 1 сентября 2013 года составил 698,2 млн грн, уставный капитал - 828,8 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в первом полугодии 2013 года банк получил прибыль в размере 2,6 млн грн. В 2012 году банк получил 38,129 млн грн прибыли, в то время как по итогам 2011 года убыток банка составил 35,955 млн грн.

Справка УНИАН. Банк «Хрещатик» работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу крупных банков. Акционерами банка «Хрещатик» являются компания «Укрфинком» (37,4427%), Главное финансовое управление исполнительного органа Киевского городского совета (24,9397%) и компания «Маркет Инвест Групп» (21,0320%).