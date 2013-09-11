Fitch отозвало рейтинги банка «Форум»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отозвало рейтинги банка «Форум», в связи с решением банка о прекращении участия в рейтинговом процессе.

Об этом говорится в сообщении агентства, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно сообщению, рейтинги банка отозваны без подтверждения, так как банк не предоставил агентству достаточной информации для принятия решения об уровне рейтингов.

Агентство отмечает, что ключевыми факторами обеспокоенности в отношении кредитоспособности банка остаются слабые уровни качества активов и достаточности резервов, неопределенность относительно возвратности средств по обесцененным кредитам и ограниченная способность абсорбировать убытки с учетом продолжающихся убытков банка, а также сокращение операционной прибыли и отсутствие на сегодня поддержки капиталом.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2012 года агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») банка «Форум» в иностранной валюте с уровня «B» до «CC» и долгосрочный РДЭ в национальной валюте с уровня «B+» до «CC».

10 сентября 2012 Международное рейтинговое агентство Moody's отозвало рейтинги банка "Форум" «по причинам бизнеса».

В первом полугодии 2013 года банк получил 114,155 млн грн убытка, в то время как за аналогичный период прошлого года прибыль банка составила 2,584 млн грн.

Справка УНИАН. Банк «Форум» (г. Киев) работает на рынке Украины с 1994 года и входит в группу крупных банков. Основным владельцем банка является «Смарт-Холдинг», сделка по приобретению 96,0635% акций банка у немецкого Commerzbank AG завершена в октябре 2012 года. «Смарт-Холдинг» планирует провести слияние банка «Форум» и «БМ Банка», по которому уже согласованы индикативные условия покупки в феврале 2013 года.

Основным бенефициаром «Смарт-холдинга» является Вадим Новинский.