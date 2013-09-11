Количество счетов физлиц в банках увеличилось почти на 12 млн

За первое полугодие 2013 года общее количество счетов, открытых физическими лицами в банках, увеличилось на 11,7 млн, сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно сообщению, в первом полугодии 2013 года количество текущих счетов в национальной валюте, открытых физлицами, увеличилось на 9,3 млн, текущих счетов в иностранной валюте - на 1,7 млн, депозитных счетов в национальной валюте - на 0,95 млн.

По информации Нацбанка, по состоянию на 1 июля 2013 года, 176 украинских банков обслуживают 194,8 млн счетов клиентов, из них доля текущих счетов составляет 72%, или 140,2 млн, депозитных - 28%, или 54,6 млн. Доля счетов физических лиц составляет около 98% от общего количества счетов, открытых в банках, или 191 млн.

Также сообщается, что в среднем на каждого жителя Украины в банках приходится три открытых счеты, в том числе один депозитный счет. На каждого трудоспособного жителя приходится около семи открытых счетов, в том числе два депозитных счета.

Как сообщал УНИАН, по информации НБУ, общий объем остатков банковских депозитов в августе вырос на 0,7% (с начала года – на 10,6%) – до 628,2 млрд грн, за счет прироста остатков средств в национальной валюте на 1,3% (с начала года – на 19,3%) при одновременном снижении остатков в иностранной валюте на 0,2% (с начала года – на 0,6%). Средства на депозитных счетах физлиц в августе выросли на 1% (с начала года – на 14,5%) – до 418,7 млрд грн. Остатки депозитов юридических лиц за этот период практически не изменились (с начала года рост составил 3,7%) и составили 209,5 млрд грн.