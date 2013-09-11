Standard & Poor's понизило рейтинг Аргентины

Рейтинговое агентство S&P понизило кредитный рейтинг Аргентины. Действия связаны с решением Апелляционного суда США, который постановил, что Аргентина не может осуществлять выплаты по долгу и не платить при этом держателям дефолтных облигационных выпусков, сообщают Вести.ru.

Рейтинг понижен до уровня "ССС+", что на семь ступеней ниже инвестиционного уровня и соответствует рейтингам Египта и Кипра. Прогноз по рейтингу "негативный".

В агентстве отмечают, что иск может привести к прерыванию выплаты по облигациям и может подтолкнуть Аргентину к реструктуризации долга, что может рассматриваться как наличие проблемного долга.

Суд постановил, что Аргентина не может осуществлять выплаты по реструктурированным долгам, одновременно отказываться платить держателям дефолтных выпусков, общий объем которых составляет 1,5 млрд долл. Среди пострадавших хедж-фонд Elliott Management Corp.

Примечательно, что сейчас эти долговые обязательства находятся под юрисдикцией США и сейчас ведутся переговоры, которые позволят реструктурировать облигации, но уже в соответствии с местным законодательством.