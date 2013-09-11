Испания может выпустить 50-летние гособлигации

Правительство Испании не исключает возможности выпуска 50-летних гособлигаций, беспрецедентный случай с 1975 г., в обстоятельствах, когда наблюдается улучшение ситуации на долговых рынках, сообщает Вести.ru.

Во вторник, 11 сентября, доходность 10-летних испанских гособлигаций (4,51%) ниже, чем стоимость займов для Италии (4,53%). Это первый случай с весны прошлого года.

Такая конъюнктура свидетельствует об обострение политической обстановки в Италии.

В текущем году Мадрид платит 2,61% по государственному долгу, это одна из нижайших ставок с образования евро в 1999 г. Еще 3-4 года назад стоимость финансирования для Испании была меньше, однако у Рима кредитный рейтинг был выше.

Наряду с этим рассматривается перспектива увеличения срочности ценных бумаг, так как в среднем срок погашения на данный момент зафиксирован на уровне 6,24 лет в сравнении с 6,85 годами в 2007 г.

Стоит отметить, что испанский кабинет удовлетворил финансовые потребности на 80%, поэтому выпуск сверхдолгосрочных бондов, если решение будет принято, состоится в следующем году. Наряду с Испанией подобные гособлигации выпустила Великобритания, там срок погашения составляет 55 лет.

“На рынке стоимость гособлигаций Италии и Испании оценена практически одинаково, однако для этого нет никаких фундаментальных причин, - отметил Энтон Хеесе из Morgan Stanley. - В Италии нет прогресса в реформах, Рим находится в политическом тупике. В Испании мы наблюдаем среднесрочные факторы, увеличивающие экспорт. Испания добилась большего успеха в сокращении затрат на рабочую силу. Это не звездный рост, но повод для оптимизма".

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