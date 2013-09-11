Кабмин одобрил проект бюджета-2014

Кабинет министров на заседании в среду, 11 сентября, одобрил проект государственного бюджета на 2014 год с дефицитом 2,7%, ожидаемым ростом ВВП по итогу года - 3% и инфляцией - 8%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила первый заместитель главы Администрации Президента Ирина Акимова.

Она отметила, что на заседании Кабмин предварительно одобрил документ и в ближайшие дни он будет доработан и откорректирован с тем, чтобы на текущей неделе, до 15 сентября, подать его на рассмотрение в Верховную Раду.

Акимова также сообщила, что показатель дефицита, ВВП и инфляции в процессе доработки изменены не будут.

«До конца недели у нас есть три рабочих дня. Все вопросы согласования должны быть закончены и проект должен быть внесен в парламент», - сказала Акимова.

При этом она отметила, что объем госдолга в следующем году планируется ниже, чем в текущем - на уровне 32-32,5% ВВП.

«Это рамки более чем удовлетворяющие нас по маастрихтским критериям (финансово-экономические показатели страны, необходимые для вступления в еврозону - УНИАН), - сказала Акимова.

В свою очередь народный депутат от «Свободы» Игорь Швайко, который присутствовал на заседании Кабинета министров, сообщил, что дефицит бюджета в 2,7%, согласно озвученным на заседании цифрам, составляет 45,7 миллиардов гривень. Также, по его словам, в следующем году, согласно проекту госбюджета, доход от приватизации ожидается на уровне 17 миллиардов гривень, трансферты Пенсионному фонду планируется предоставить в размере 87 миллиардов гривень.

Как сообщал УНИАН, проект государственного бюджета на 2014 год, согласно Бюджетному кодексу, должен быть утвержден в правительстве и направлен в парламент не позднее 15 сентября текущего года. В апреле Кабмин подал на рассмотрение парламента бюджетную резолюцию, основными параметрами которой был дефицит бюджета не более 3%, рост ВВП на уровне 3% и предельный размер государственного долга в объеме не более 31% ВВП. Кроме того, с 2014 года в Украине, согласно положениям Налогового кодекса, должны быть снижены ряд ставок налогов – в частности, по НДС до 17% с 20% и налогу на прибыль – до 16% с 19%.

3 сентября Президент Украины Виктор Янукович, выступая в Верховной Раде, призвал народных депутатов своевременно рассмотреть и принять проект бюджета на 2014 год с учетом всех выводов, сделанных в 2013 году.

4 сентября на заседании правительства премьер-министр Украины Николай Азаров поручил Министерству финансов и Министерству экономического развития и торговли своевременно подготовить реалистичный проект бюджета на 2014 год, ориентированный на поддержку национального производителя, выполнение социальных стандартов и импортозамещение.