Удорожание фунта к доллару достигло максимума за 8 месяцев

Курс фунта стерлингов к доллару растет после публикации статистики по безработице в Великобритании за май-июль, достигнув в ходе сессии максимальной отметки за последние восемь месяцев.

Так, британская валюта подорожала к американской до 1,5768 доллара за фунт с 1,5733 доллара за фунт во вторник, 10 сентября. При этом после публикации статистики курс вырос до 1,5827 доллара за фунт, что является самым высоким показателем с 8 февраля.

Доллар подешевел к иене до 100,25 иены за доллар со 100,39 иены днем ранее, к евро - до 1,3268 доллара за евро с 1,3267 доллара в конце предыдущих торгов. Индекс доллара (курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США) снизился на 0,07% - до 81,77 пункта, пишет ПРАЙМ.

Уровень безработицы в Великобритании за три месяца, с мая по июль текущего года, снизился до 7,7%. Данные превзошли ожидания аналитиков, прогнозировавших сохранение безработицы на уровне 7,8%, как в апреле-июне.

Эксперты считают, что сокращение безработицы в сторону целевого показателя Банка Англии в 7% может привести к повышению процентной ставки регулятора раньше, чем предполагают нынешние прогнозы.

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