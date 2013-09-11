Котировки гривни на закрытии межбанка изменились незначительно

В среду, 11 сентября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 8,1750/8,1770 грн/долл. с 8,1745/8,1775 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов повысились до 10,8370/10,8455 грн/евро с 10,8460/10,8560 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю котировки гривни повысились до 0,2491/0,2496 грн/рубль с 0,2493/0,2498 грн/рубль на 12:00. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 32,8135 (-0,2435).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в достаточно узком диапазоне – 1,3245/1,3280.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 10 сентября, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 8,1715/8,1750 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 10,8105/10,8210 грн/евро, по отношению к российскому рублю - 0,2467/0,2472 грн/рубль.