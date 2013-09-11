Нацбанк объясняет дефляцию снижением стоимости продуктов питания

Национальный банк Украины объясняет снижение индекса потребительских цен в августе текущего года на 0,4% в годовом выражении рекордным за последние два года снижением цен на продукты питания, особенно на овощи и фрукты.

Об УНИАН сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

“Существенное удешевление потребительской корзины обусловлено прежде всего снижением стоимости продуктов питания на 1,6% за август. В частности, падение цен на овощи и фрукты (на 15,4% и на 11,5% соответственно) было самым большим за последние два года”, - говорится в сообщении НБУ. По оценкам регулятора, помимо сезонного фактора, снижение цен на овощи и фрукты обусловлено высоким урожаем текущего года, а также частичной переориентацией агропроизводителей на внутренний рынок в связи с затруднением экспорта на отдельные внешние рынки.

По информации НБУ, за счет этих факторов небазовый компонент индекса потребительских цен в августе снизился на 1,2% по сравнению с прошлым месяцем и на 1% - в годовом выражении, в то время как базовый компонент по сравнению с прошлым месяцем не изменился и вырос на 0,1% в годовом выражении.

Как сообщал УНИАН, дефляция в Украине в августе 2013 года по сравнению с июлем составила 0,7%, в годовом выражении (против августа 2012 года) зафиксирована дефляция 0,4%, с начала 2013 года (август 2013 года к декабрю 2012 года) дефляция составила 0,6%.

По информации Госстата, снижение цен в августе т.г. по сравнению с предыдущим месяцем ускорилось до 0,7% с 0,1% в июле и зафиксировано второй месяц подряд. Ранее, с февраля текущего года, фиксировался незначительный показатель инфляции или нулевой рост цен. Отрицательное значение индекса потребительских цен в годовом выражении зафиксировано в августе после нулевого значения в июле (впервые в текущем году), ранее этот показатель также был отрицательным.

Последний раз инфляция была зафиксирована в апреле 2012 года, при этом в целом по итогам 2012 года зафиксирована дефляция в 0,2%. Снижение потребительских цен по итогам года было зафиксировано впервые с 2002 года.

По прогнозам Международного валютного фонда, инфляция в 2013 году ожидается на уровне 5,9%. Всемирный банк в 2013 году ожидает инфляцию в Украине на уровне 9,5%.

Госбюджет на 2013 год рассчитан исходя из прогнозных макроэкономических показателей годовой инфляции (декабрь к декабрю) в 4,8%, предельного дефицита госбюджета в 3,2% ВВП и темпов роста ВВП в 3,4%.