Объем переводов в Украину почти в 6 раз превысил объем переводов из страны

Участники внутригосударственных и международных платежных систем Украины, созданных резидентами и нерезидентами, в первом полугодии 2013 года осуществили переводы в Украину на 2,203 млрд долл. США в эквиваленте, что в 5,7 раза больше объема переводов за пределы Украины (384 млн долл. США в эквиваленте).

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, в пределах Украины по итогам первого полугодия участники платежных систем осуществили переводы на 7,915 млрд грн и 4,5 млн долл. США в эквиваленте. Сравнительные данные Национальным банком не приводятся.

По информации Нацбанка, на 1 июля на территории Украины осуществляли деятельность по переводу средств девять внутригосударственных и международных систем перевода средств, созданных резидентами Украины, из которых пять систем внедрены банками и четыре – небанковскими учреждениями. Также на территории Украины функционировали 22 международные системы перевода средств, созданные нерезидентами. Участниками платежных систем являются более 150 банков Украины, “Украинская финансовая группа” и “Укрпочта”.

Как сообщал УНИАН, в первом квартале 2013 года в Украину поступило 1,001 млрд долл., а за пределы Украины переведено 183 млн долл. США (в эквиваленте), посредством внутригосударственных и международных систем перевода средств. В пределах Украины за этот период было переведено 5,041 млрд грн и 3 млн долл. США (в эквиваленте).