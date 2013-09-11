Отобраны 3 кандидатуры в комиссию по разрешению торговых споров в рамках ЗСТ СНГ

Комиссия по отбору кандидатов для назначения представителей Украины в комиссию экспертов по разрешению споров в рамках Договора о зоне свободной торговли СНГ отобрала три кандидатуры.

Как сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли Украины, предложены кандидатуры юристов Натальи Никольской, Андрея Омельченко и Евгения Шкарбана.

Как отметил в комментарии УНИАН правительственный уполномоченный Украины по вопросам сотрудничества с РФ, государствами – участниками СНГ, ЕврАзЭС и другими региональными объединениями Валерий Мунтиян, кандидатуры этих трех юристов будут поданы на утверждение Президенту Украины.

В состав комиссии, которую возглавлял министр экономического развития и торговли, входили представители Министерства экономического развития и торговли, Министерства внутренних дел, Министерства финансов и Министерства юстиции.

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Как сообщал УНИАН, Договор о создании зоны свободной торговли СНГ был подписан главами правительств России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении, Таджикистана, Молдовы и Киргизии 18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге.

Не подписали договор Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. Вместе с тем было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему.

30 июля 2012 года Верховная Рада ратифицировала Договор о ЗСТ в рамках СНГ. Украина стала третьей, после России и Беларуси, страной, которая ратифицировала документ.

9 августа Президент Виктор Янукович подписал Закон «О ратификации Договора о зоне свободной торговли».

Справка УНИАН. Согласно ст. 19 Договора о ЗСТ СНГ, спорные вопросы по выполнению договора участники ЗСТ могут решать путем проведения консультаций, а в случае неудачных консультаций, вопрос переносится на рассмотрение в Экономический суд СНГ.

Для стран, которые не являются участницами Соглашения о статусе Экономического суда СНГ, к коим относится и Украина, предусмотрен вариант разрешения споров комиссией экспертов.