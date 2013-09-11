Экономика Украины вернется к росту в третьем квартале - эксперты

Рост ВВП Украины, после падения четыре квартала подряд, возобновится в третьем квартале текущего года, считают опрошенные УНИАН эксперты.

Как прокомментировал руководитель аналитического подразделения группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Александр Вальчишен, уточненные данные Государственной службы статистики об изменении реального ВВП, которые оказались на 0,2 п.п. хуже, чем первоначальная информация, подтверждают стагнацию в экономике.

«Причина ухудшения первоначальной оценки — уточнение данных по инвестиционной активности и внешней торговле. Мы придерживаемся мнения, что в третьем квартале будет рост на 0,6% в годовом выражении, в четвертом — на 1,7%, при этом в целом за год будет нулевой рост ВВП, то есть без изменений», - сказал эксперт.

По оценкам руководителя аналитического департамента инвестиционной группы «Арт Капитал» Игоря Путилина, наибольший вклад в рост ВВП внес аграрный сектор, несмотря на относительно невысокую долю валовой добавленной стоимости сельского хозяйства в 5,2% в структуре ВВП Украины во втором квартале.

«Во втором квартале сельское хозяйство выросло на 21% в годовом выражении. Это связано с началом более ранней уборочной кампании в Украине, чем в 2012 году», - отметил эксперт.

В то же время, по его словам, вклад перерабатывающей промышленности в падение ВВП оказался наибольшим, что и определило негативную динамику всего ВВП по результатам второго квартала. «Мы прогнозируем рост ВВП в третьем квартале на 1% в годовом выражении. В то же время, по итогам 2013 года ВВП снизится на 0,5%», - прогнозирует Путилин.

Как полагает руководитель аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий, уточнение роста ВВП является нормальной практикой, поскольку оценка ВВП — это масштабная работа, и пересмотр данных в пределах 0,5-1,0 п.п. не является чем-то экстраординарным.

«Что оказалось сюрпризом в данных Госстата за второй квартал, так это мизерный рост номинального показателя ВВП, что, по сути, всего на 2,7 млрд грн выше, чем годом ранее. При такой слабой динамике номинального ВВП до конца года нас ждет масштабный фискальный кризис. Если не растет номинальный ВВП, то и в бюджет собирать нечего», - отметил эксперт.

По его прогнозам, в третьем и четвертом кварталах ожидается незначительная позитивная динамика ВВП (рост на 0,4% и на 1% соответственно) за счет рекордного урожая (рост запасов). «При этом на фоне продуктовой дефляции номинальный ВВП будет незначительно выше, чем годом ранее", - добавил Паращий.

По оценкам президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, второй квартал 2013 года ничем существенно не отличился от первого, поэтому снижение ВВП вполне закономерно.

«Причины снижения ВВП остались те же. Нет целевой эмиссии гривни, и как результат - нет роста ВВП. В 2012 году была целевая эмиссия гривни на строительство объектов Евро-2012, благодаря чему был рост ВВП», - прокомментировал эксперт.

По его прогнозам, в третьем квартале, вероятнее всего, также будет спад ВВП, но уже менее одного процента. «Рост ВВП будет в четвертом квартале, когда вырастут объемы эмиссии и в результате экономика получит стимул роста», - прогнозирует Охрименко.

По его мнению, введенные ограничения на наличные расчеты и трансфертное ценообразование будут стимулировать рост денежной массы в экономике и рост ВВП. «Кроме того, введение налога на валюту и запуск системы госгарантий должны обеспечить приток стабильной целевой эмиссии гривни на уровне 30 млрд грн до конца года. Это все обеспечит рост ВВП в четвертом квартале», - прокомментировал эксперт.

Как сообщал УНИАН, ВВП Украины во втором квартале 2013 года по сравнению со вторым кварталом 2012 года снизился на 1,3%, по сравнению с первым кварталом 2013 года и с учетом сезонного фактора спад составил 0,5%. Номинальный ВВП Украины по итогам второго квартала 2013 года составил 351,896 млрд грн.

ВВП Украины в первом квартале 2013 года по сравнению с первым кварталом 2012 года (в постоянных ценах 2007 года) снизился на 1,1%, при этом по сравнению с четвертым кварталом 2012 года с учетом сезонного фактора зафиксирован рост ВВП на 0,6%.

Госстат подтвердил показатель роста реального ВВП в 2012 году, обнародованный в январе этого года, на уровне 0,2%, до 1408,9 млрд грн (за 2011 год ВВП составил 1316,6 млрд грн). Спад валового внутреннего продукта Украины в 4-м квартале 2012 года составил 2,5%.

По данным Госстата, Украина демонстрирует худшие показатели роста ВВП и промышленного производства по итогам первого квартала 2013 года среди всех стран СНГ, оставаясь при этом страной с наименьшим показателем инфляции.

Согласно правительственным прогнозам, рост ВВП по итогам 2013 года составит 2,5- 3,4%. В то же время, как заявил первый замминистра экономического развития и торговли Анатолий Максюта, Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП Украины по итогам года, но меньше планового показателя в 3,4%.

Прогноз роста ВВП по версии Международного валютного фонда составит 0%.

В начале мая Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в обзоре региональных экономических перспектив спрогнозировал незначительное замедление (-0,5%) роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2013 году.

В апреле текущего года Всемирный банк (ВБ) пересмотрел в сторону ухудшения прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в текущем году до 1% с 3,5% (номинальный ВВП на конец года - 1,551 трлн грн).

Международная аудиторская компания EY (ранее - «Эрнст энд Янг») второй раз с начала года снизила прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2013 году до 0,3% с прогнозируемых ранее 2,4%.

В свою очередь в Европейской Бизнес Ассоциации ожидают, что рост ВВП по итогам года не превысит нулевой отметки, а дефицит бюджета по итогам года составит свыше 5% ВВП при дефиците текущего счета платежного баланса свыше 8%.