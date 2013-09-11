Вице-главой совета директоров "Банка Кипра" стал бывший коллега Путина по КГБ

В результате кипрского кризиса и последовавшей за ним реструктуризации крупнейших банков представители российских деловых кругов получили шесть из 16 мест в новом совете директоров крупнейшего банка острова Bank of Cyprus, а Владимир Стржалковский стал его вице-председателем.

Владимир Стржалковский избран вице-председателем совета директоров Bank of Cyprus, сообщил банк во вторник вечером по итогам первого после реструктуризации собрания акционеров.

Как сообщает Прайм, Стржалковский - бывший генеральный директор "Норильского никеля", возглавлявший компанию в 2008-2012 годах. До этого он руководил Ростуризмом, а в 1980-1991 годах, одновременно с Владимиром Путиным, служил в управлении КГБ СССР по Ленинграду и Ленинградской области.

Возглавить "Норникель" его позвали в разгар конфликта между основными акционерами Владимиром Потаниным и Олегом Дерипаской, а перестали нуждаться в его услугах, когда Потанин и Дерипаска помирились, продав долю в компании Роману Абрамовичу.

При уходе с поста гендиректора "Норникеля" Стржалковский получил от компании "золотой парашют": единовременную компенсацию в 50 миллионов долларов, еще два транша по 25 миллионов долларов ему должны были выплатить в течение года. Он обещал потратить большую их часть на благотворительность.