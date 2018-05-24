Бюджет-2014: Кабмин пишет "с колес"

Государственный бюджет на 2014 год должен быть подан в парламент для обсуждения в первом чтении не позднее 15 сентября, как того требует Бюджетный кодекс. Вероятнее всего, так и будет. Бюджет презентуют вовремя. Благо Кабмин уже утвердил некий проект с прогнозным дефицитом в 2,7% ВВП, ростом экономики в 3%, инфляцией в 8,3% и предельным уровнем госдолга в 32,4% ВВП.

Но главный вопрос в том, каким будет показатель наполнения бюджета? Пока это остается неизвестным. Чиновники как воды в рот набрали, пообещав лишь «утрясти все нюансы» в ближайшие три дня. Формально – потому что парламент так и не принял бюджетную резолюцию, поданную правительством еще в апреле. Фактически – слишком много составляющих, прежде всего политического толка, которые финансистам нужно учесть.

Покой нам только снится

По сути, карт-бланш в плане росписи доходов и расходов госбюджета-2014 дан Минфину. И, по мнению главы бюджетного комитета парламента Евгения Геллера, пенять тут особенно не на кого. «Если раньше мы могли ссылаться на то, что мы проголосовали (бюджетную резолюцию – ред.), то теперь нам подадут на рассмотрение то, как они (Минфин – ред.) это видят», - отметил он.

А посмотреть, надо полагать, будет на что. Финплан 2014 года отразит ключевые политические решения - относительно старта президентской кампании и последствий ассоциации с ЕС наряду с охлаждением отношений со странами Таможенного союза, даже при условии, что на данный момент четких политических формулировок нет ни по выборам, ни по интеграции. Заявляя о неизменности курса в сторону ЕС, Украина все равно пытается усидеть на двух стульях. В то время как Президент Виктор Янукович говорит о том, что выбор сделан и он в пользу Евросоюза, премьер-министр Николай Азаров рассказывает, что Минэкономразвития по его поручению завершает анализ соглашений в рамках СНГ и Таможенного союза, к которым Украина могла бы присоединиться в ближайшее время с целью ведения свободной торговли на этих рынках. И как тут быть? И что делать, если, скажем, не удастся подписать Соглашение об ассоциации с ЕС, а двери Таможенного союза, как намекнул российский премьер-министр Дмитрий Медведев, окажутся для Украины закрытыми? Наши одномоментные потери в этом случае составят без малого четверть общего объема экспорта – такова доля России и стран Таможенного союза в структуре внешнеэкономических операций. Причем речь идет о продуктовом, высокотехнологическом экспорте, в отличие, например, от экспорта в страны ЕС, куда мы поставляем пока преимущественно только сырье.

Прибавьте к перечисленному растущую вероятность обострения украинско-российского газового вопроса. Ощущать пик политического напряжения в разгар отопительного сезона на фоне тающих государственных резервов и фактического отсутствия «альтернативных» источников топлива хотелось бы меньше всего. Но ощутить, видимо, придется.

В этой связи задача государственных финансистов становится почти неподъемной: не констатировать очевидное, а искать компенсаторы потенциальных «минусов», которых, к слову, немного. Исходя из положений Программы активизации экономики на 2014 год, которая считается основным планом развития страны на будущий год, Кабмин рассчитывает набрать внешних заимствований всего на 13 млрд грн и предоставить госгарантии еще на 64 млрд грн. Негусто, если учесть, что реализация всей программы «потребует» 207 млрд грн.

Дополнительные расходы повлечет и старт президентской кампании, который также намечен на 2014 год. Цена вопроса в абсолютном выражении пока не озвучивается, и это тоже добавляет неизвестности. Всем понятно, что рост благосостояния – единственная удочка, на которую ловятся электоральные рейтинги. Но в чьи руки она попадет и попадет ли вообще?

Как отметила в комментарии УНИАН первый заместитель главы бюджетного комитета ВР Оксана Калетник, пребывать в эйфории можно до определенного момента. «Мы не имеем ключевого макропоказателя – ВВП. А, не имея базовой цифры, как можно прогнозировать доходы и расходы?.. Можно долго думать о том, что страну не разорить, но конец приходит всегда», - сказала она.

В этом смысле любопытно, вспомнит ли кто-то о ходе реализации пресловутых 800 инвестиционных проектов, загвоздка с выполнением которых в свое время поставила крест на отпускных планах экономического блока правительства? Или, на худой конец, найдется ли в государстве 600 млн грн, которые Украинский банк реконструкции и развития, ключевой финансовый «спонсор» инновационных инициатив, планировал направить на выполнение нескольких вполне конкретных идей. О них первый вице-премьер Сергей Арбузов говорил на международной конференции «ABC: Ukraine & Partners», как оказалось, в первый и последний раз.

Денег нет, и не будет?

Еще один фактор, который необходимо учесть, – отсутствие широкого доступа к внешним ресурсам, которые в условиях «лежащего» промпроизводства поддерживают украинскую экономику на плаву. На данный момент в пассиве правительства - отсутствие каких-либо скорых перспектив возобновления сотрудничества с международными финансовыми организациями, в частности, с Международным валютным фондом. «Тишина» в отношениях с МВФ, по сути, закрывает окно выхода на «дешевые» внешние займы (в августе Минфин уже отказывался от идеи внешних заимствований по причине их дороговизны), а также получение финансовой помощи со стороны ЕС. Глава представительства Евросоюза в Украине Ян Томбинский, отвечая на вопрос УНИАН, подчеркнул, что получение средств возможно только в связке с договоренностями с МВФ. «Со стороны Европейского Союза и Украины мы подписали все документы по экономической помощи Украине, но это завязано на новом соглашении с МВФ. Когда будет подписано соглашение (с Международным валютным фондом – ред.), тогда автоматически придет поддержка со стороны ЕС. Объем финансирования – 610 млн евро», - сказал Томбинский.

Ситуация с внутренними займами не легче: в начале сентября Минфин не смог разместить 15-летние ценные бумаги даже под 14,3%.

Ожидать рекордов на налоговом поприще тоже не приходится. «Оценки возможного невыполнения бюджета и, соответственно, увеличения дефицита ухудшаются», - подчеркнул в комментарии УНИАН экс-министр финансов, народный депутат Виктор Пинзеник. По его расчетам, дефицит бюджета 2012 года составил не менее 70 млрд грн, и 2013 год эту тенденцию повторяет с вероятным дефицитом в 35-40 млрд грн.

Причин несколько. Как отмечают в Министерстве доходов и сборов, в целом объем поступлений отвечает макроэкономической активности, но свою негативную роль сыграли напряжение торговых отношений с Россией, уменьшение объемов промышленного производства в бюджетообразующих отраслях, неблагоприятная внешняя конъюнктура и недостаточно оптимистичная динамика ВВП. Вот только паниковать, по мнению специалитов Миндоходов, не стоит. «Да, действительно, по итогам 8 месяцев доходы государственного бюджета несколько сократились, но не столь радикально, как утверждают эксперты. В целом, сбор налоговых и таможенных поступлений адекватен темпам экономической активности», - сказал директор департамента налогового и таможенного аудита ведомства Сергей Крухмалев.

С надеждой на лучшее

Какой будет экономическая активность в 2014 году – трудно спрогнозировать. Хорошо, что время от времени занавес над бюджетным процессом все-таки приоткрывается. В частности, выступая неделю назад на открытии 3-й сессии Рады 7-го созыва, Президент призвал парламентариев принять реалистичный бюджет с учетом ошибок нынешнего года.

«В Украине, как и в мире, свирепствует экономический кризис. Наша главная задача в этой ситуации - сделать все, чтобы жизнь у людей, как минимум, не ухудшалась... Бюджет 2014 года должен быть не хуже, чем бюджет 2013 года, а лучше», - сказал глава государства, призвав при этом внести изменения в действующий бюджет в части увеличения зарплат медикам и социальной помощи детям из малообеспеченных семей.

Премьер-министр, в свою очередь, развил мысль и предложил ориентировать госсмету на импортозамещение и внутренний спрос. «Мы не можем уверенно положиться на рост внешних рынков, поэтому в центре внимания должна быть реализация Программы активизации экономики на 2013-2014 годы, а также реализация инвестпроектов, направленных на импортозамещение и энергоэффективность. Бюджет на 2014 год должен обеспечить поддержку национального производителя и выполнение социальных стандартов», - отметил глава правительства.

Конкретики добавил и министр экономического развития и торговли Игорь Прасолов. Выступая в парламенте, он сообщил, что правительство не ожидает существенных ценовых колебаний в 2014 году. Иными словами, курс на низкую инфляцию будет по-прежнему актуален.

На этом, пожалуй, разговорчивость чиновников и заканчивается, давая простор экспертному воображению. А эксперты в один голос уверяют: низкая инфляция при продолжающемся падении промпроизводства - стагнация, от которой Украина стремится уйти, но, увы, лишь вязнет в возникающих экономических проблемах.

Удастся ли переломить тенденцию, бюджет покажет. А пока разминаемся перед главным – бюджетным боем, участниками которого станут все.

Леся Сафронова (УНИАН)