Проект бюджета-2014 предусматривает годовую инфляцию на уровне 8,3%

Проект закона Украины «О государственном бюджете Украины на 2014 год», одобренный на сегодняшнем заседании Кабинета министров, предусматривает показатель инфляции в 2014 году на уровне 8,3% (декабрь к декабрю).

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

«Основные показатели проекта госбюджета на следующий год основаны на росте ВВП 3%. Инфляция предусмотрена на уровне декабрь к декабрю – 8,3%, государственный долг – 32,4% ВВП, дефицит государственного бюджета ожидается на уровне 2,7% ВВП», - говорится в сообщении. По информации Минфина, бюджет следующего года будет сбалансированным, и его основная цель - обеспечить стабильность государственных финансов, экономическое развитие и социальную защиту граждан.

Как сообщал УНИАН, первый заместитель главы Администрации Президента Ирина Акимова сообщила, что Кабинет министров на заседании в среду, 11 сентября, одобрил проект государственного бюджета на 2014 год с дефицитом 2,7%, ожидаемым ростом ВВП по итогу года — 3%, инфляцией — 8% и объемом госдолга на уровне 32-32,5% ВВП. Кабмин предварительно одобрил документ и в ближайшие дни он будет доработан и откорректирован, при этом показатель дефицита, ВВП и инфляции в процессе доработки изменены не будут.

Проект государственного бюджета на 2014 год, согласно Бюджетному кодексу, должен быть утвержден в правительстве и направлен в парламент не позднее 15 сентября текущего года. В апреле Кабмин подал на рассмотрение парламента бюджетную резолюцию, основными параметрами которой были дефицит бюджета не более 3%, рост ВВП на уровне 3% и предельный размер государственного долга в объеме не более 31% ВВП. Кроме того, с 2014 года в Украине, согласно положениям Налогового кодекса, должны быть снижены ряд ставок налогов – в частности, по НДС до 17% с 20% и налогу на прибыль – до 16% с 19%.

3 сентября Президент Украины Виктор Янукович, выступая в Верховной Раде, призвал народных депутатов своевременно рассмотреть и принять проект бюджета на 2014 год с учетом всех выводов, сделанных в 2013 году.

4 сентября на заседании правительства премьер-министр Украины Николай Азаров поручил Министерству финансов и Министерству экономического развития и торговли своевременно подготовить реалистичный проект бюджета на 2014 год, ориентированный на поддержку национального производителя, выполнение социальных стандартов и импортозамещение.

Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год» установлен предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года в размере 483 млрд грн. – порядка 30% ВВП. Вместе с тем, опрошенные УНИАН эксперты прогнозируют, что рост государственного долга по итогам года достигнет 40% ВВП.