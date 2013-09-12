Путин объявил годовой мораторий на рост тарифов госмонополий

Президент Владимир Путин велел перевести министерства и госмонополии на сухой паек, чтобы в условиях затухающей экономической активности в России увеличить социальные расходы во исполнение его предвыборных обещаний, а заодно попытаться оживить частный сектор и помочь теряющему обороты казенному мотору роста.

Путин неожиданно быстро согласился с предложением нового министра экономики объявить годовой мораторий на рост тарифов инфраструктурных монополий: железнодорожной, газовой и электросетевой, сообщил автор идеи Алексей Улюкаев журналистам в ночь на четверг после совещания у Путина.

Путин также одобрил план Минфина ужать расходы всех ведомств ради увеличения ассигнований на выполнение его обещаний. Общие расходы останутся прежними, сказал глава ведомства Антон Силуанов, а выпадающие ввиду замедления роста доходы заменят внутренние займы: тратить Резервный фонд не планируется, сообщает Reuters.

Россия столкнулась с торможением экономики на фоне инфляции выше ориентира ЦБ, что который месяц не позволяет Центробанку смягчить политику ради стимулирования роста. Новая глава ЦБ Эльвира Набиуллина ставила сокращение ставок в зависимость от решительности правительства в обуздании роста тарифов.

Аналитики не верили в то, что министры Дмитрия Медведева способны одолеть госмонополии, возглавляемые людьми из ближайшего окружения Путина, и предрекали, что ЦБ вопреки прежним прогнозам не будет снижать ставки на заседании в пятницу, 13 сентября.

"Прогноз, который внесен Минэкономики, в том числе, на основе новой тарифной политики, был поддержан на совещании у президента", - сказал Улюкаев на ночном брифинге.

"В соответствии с ним мы не проводим индексацию тарифов на железнодорожные перевозки в январе 2014 года, а проводим ее в январе 2015 года по уровню инфляции 2014 года, что в наших сегодняшних проектировках означает 4,6%. Не проводим индексацию по газоснабжению и по электрическим сетям в июле 2014 года, а проводим в июле 2015 года, тоже по инфляции 2014 года. В последующие два года проводим индексацию по инфляции предшествующего года", - сказал Улюкаев, летом перебравшийся в министры из ЦБ.

Монополии в штыки встретили идею моратория на повышение тарифов. Глава РЖД Владимир Якунин угрожал в среду потерями под 100 миллиардов рублей, сокращением инвестпрограммы в четыре раза, отказом от займов и убытками в таких масштабах, что ему даже оценку называть было "неприятно".

"Это сильно преувеличенный счет, - парировал Улюкаев. - Так всегда бывает. (Такие решения) всегда встречаются без энтузиазма, естественно, и наши коллеги по ту сторону прилавка, естественно, прилагают некоторые усилия к тому, чтобы быть здесь оппонентами".

Он сказал, что, утверждая прогноз экономики и новую тарифную политику, власти не предусматривали автоматического сокращения инвестпрограмм монополий.

"Впереди большая работа по оптимизации ценообразования их поставщиков, изысканию резервов этих компаний", - сказал Улюкаев.

Торможение тарифов должно благоприятно сказаться на экономике через сокращение инфраструктурных издержек производителей и их расходов на проценты по займам, поскольку замедление инфляции позволит ЦБ снизить ставки. Таким образом власти надеются оживить частный сектор и передать ему эстафету экономического роста, драйвером которого последние годы были госинвестиции в гигантские стройки и постоянный рост потребления, подпитываемого сначала растущими социальными расходами "тучных нулевых" и предвыборных кризисных лет, на что пришлось тратить Резервный фонд, а теперь - бурным ростом потребительского кредитования, головной боли ЦБ.

Улюкаев сказал, что в условиях моратория экономика должна вырасти на 3,0% в 2014 году, промпроизводство - на 2,2%, инвестиции - на 3,9%.