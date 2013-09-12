«ПриватБанк» предлагает обмен валют в терминалах самообслуживания

«ПриватБанк» запустил новую услугу - обмен валют в терминалах самообслуживания, сообщила УНИАН пресс-служба банка.

По информации банка, ранее поменять валюту можно было только в кассах банковских отделений, а теперь это можно сделать самостоятельно через терминал банка без дополнительных комиссий по курсу обмена, действующему в отделении банка.

«Обмен валюты в терминале займет не больше минуты, при этом большинство терминалов работает круглосуточно и доступны в любой точке Украины», - приводятся в сообщении слова руководителя департамента развития банкоматной и терминальной сети Игоря Мелкова. По его словам, для обмена валюты в терминале самообслуживания необходимо пройти авторизацию, что можно сделать без предъявления паспорта с помощью любой пластиковой карты «ПриватБанка».

Как сообщил банк, новая услуга вводится для популяризации среди населения безналичных платежей, и терминалы банка принимают купюры в долларах и евро любых номиналов, а гривни зачисляются на пластиковую карту или банковский счет.

Справка УНИАН. «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов.

На 1 июля 2013 года активы банка составляли 190,924 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 125,762 млрд грн, обязательства – 171,191 млрд грн, средства клиентов - 120,750 млрд грн, собственный капитал - 19,734 млрд грн, уставный капитал - 14,898 млрд грн. В первом полугодии 2013 года банк получил прибыль в размере 1,383 млрд грн.

Основными владельцами банка являются Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский (33,8929% и 33,8554% акций банка, соответственно), а также компания Triantal Investments Ltd (Кипр, 24,99% акций банка), владельцами которой также являются Коломойский и Боголюбов (по 50%).

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