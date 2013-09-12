Греции могут выделить еще два пакета помощи

Международной "тройке" кредиторов придется выделить еще два пакета финансовой помощи для Греции. Об этом заявил Люк Кон, президент Национального банка Бельгии.

В своем радиоинтервью бельгийской радиостанции RTBL глава ЦБ Бельгии заявил, что для помощи Греции может потребоваться еще две новые крупные кредитные программы, передают Вести.ru.

Вопрос о необходимости предоставления новых кредитов Греции начал обсуждаться летом, после заявлений со стороны МВФ. Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле в августе подтвердил, что, скорее всего, понадобится еще один, третий по счету, пакет помощи.

В настоящий момент Греция уже использовала 90% из средств двух кредитных программ, предоставленных со стороны "тройки" международных кредиторов – Еврокомиссии, ЕЦБ и МВФ.

“Очевидно, что проблемы греческой экономики еще далеки от разрешения. Скорее всего, нам придется оказать новую помощь, по крайней мере один раз точно, а возможно, и два раза. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Ситуация в греческой экономике улучшается, но этот процесс идет довольно медленно. Для решения проблем в Греции потребуется очень много времени”, сказал Люк Кон.

Он также является членом совета управляющих ЕЦБ, поэтому фактически представляет одну из возможных оценок данной ситуации со стороны международных кредиторов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Меркель: Греции может потребоваться третий пакет финпомощи

Греция добилась профицита бюджета

Греция сокращает госаппарат перед приездом инспекторов "тройки"