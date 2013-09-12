Янукович: кредитные ставки для бизнеса снизятся до 11%

Кредитные ставки для бизнеса до конца следующего года планируем уменьшить до 11%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам Президент Украины Виктор Янукович 12 сентября, посещая лечебно-диагностический центр на базе Областной клинической больницы во время рабочей поездки в Луцк.

По словам Януковича, Украина каждый год имеет прирост инвестиций, но их нужно увеличивать, ведь государственные инвестиции - это возможность получения доступных кредитов, а поэтому из года в год мы будем сокращать процентные ставки кредитов для бизнеса. До конца этого года планируем их сократить до 14%, а следующего - до 11%.

Президент Украины подчеркнул, что на уровне государства создана комиссия по определению приоритетных направлений кредитования, в следующем году приоритетным будет строительство дорог.

Он также отметил, что сегодня в Украине перерабатывается около 20% продукции, “остальное - тот объем, который ожидает инвестора”.

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