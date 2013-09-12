Янукович заявляет, что кредитные ставки для бизнеса снизятся до 11%

Кредитные ставки для бизнеса до конца следующего года планируется уменьшить до 11%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам Президент Украины Виктор Янукович 12 сентября, посещая лечебно-диагностический центр на базе Областной клинической больницы во время рабочей поездки в Луцк.

По словам Януковича, Украина каждый год имеет прирост инвестиций, но их нужно увеличивать, ведь государственные инвестиции - это возможность получения доступных кредитов, а поэтому из года в год мы будем сокращать процентные ставки кредитов для бизнеса. До конца этого года планируем их сократить до 14%, а следующего - до 11%.

Президент Украины подчеркнул, что на уровне государства создана комиссия по определению приоритетных направлений кредитования, в следующем году приоритетным будет строительство дорог.

Он также отметил, что сегодня в Украине перерабатывается около 20% продукции, “остальное - тот объем, который ожидает инвестора”.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 13 августа 2013 года снизил учетную ставку до 6,5% с 7,0%.

Согласно закону о Национальном банке, учетная ставка является одним из монетарных инструментов, при помощи которого НБУ устанавливает для банков и других субъектов денежно-кредитного рынка ориентир стоимости привлеченных и размещенных денежных средств.

Учетная ставка является базовой относительно других процентных ставок НБУ и используется одновременно как средство реализации денежно-кредитной политики и ориентир стоимости денег.